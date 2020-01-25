Сергей РЕБРОВ: «Я восхищен нашей игрой, но есть в чем добавлять»

Ференцварош в 17-м туре чемпионате Венгрии на своем поле разгромил Пакш со счетом 4:0. За команду Сергея Реброва два гола забил украинец Александр Зубков.

После матча наставник Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал матч: «Мы были намного агрессивнее, создали больше моментов, чем наш оппонент, забили хорошие голы, поэтому все могут быть довольны. Мой коллега из Пакша назвал нас лучшей командой чемпионата, но только в конце чемпионата мы увидим, кто лучший.

Сложно много говорить после победы 4:0, нужно двигаться дальше, анализировать игру и улучшать ее. Главное, что у нас был баланс в атаке и защите. Мы не дали им возможности контратаковать».