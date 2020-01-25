Сергей РЕБРОВ: «Я восхищен нашей игрой, но есть в чем добавлять»

Ференцварош в 17-м туре чемпионате Венгрии на своем поле разгромил Пакш со счетом 4:0. За команду Сергея Реброва два гола забил украинец Александр Зубков.
После матча наставник Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал матч: «Мы были намного агрессивнее, создали больше моментов, чем наш оппонент, забили хорошие голы, поэтому все могут быть довольны. Мой коллега из Пакша назвал нас лучшей командой чемпионата, но только в конце чемпионата мы увидим, кто лучший.
Сложно много говорить после победы 4:0, нужно двигаться дальше, анализировать игру и улучшать ее. Главное, что у нас был баланс в атаке и защите. Мы не дали им возможности контратаковать».
Ференцварош – Пакш – 4:0
Голы: Зубков, 3, 65, Боли, 43, Исаэл, 51
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Источник — Sport.ua
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