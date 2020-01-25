Сергей РЕБРОВ: «Я восхищен нашей игрой, но есть в чем добавлять»

Украинский тренер о победе над Пакш

  • 25.01.2020 18:59
  • 1857 просмотров
  • 2 комментария
Сергей РЕБРОВ: «Я восхищен нашей игрой, но есть в чем добавлять»
© twitter

Ференцварош в 17-м туре чемпионате Венгрии на своем поле разгромил Пакш со счетом 4:0. За команду Сергея Реброва два гола забил украинец Александр Зубков. 

После матча наставник Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал матч: «Мы были намного агрессивнее, создали больше моментов, чем наш оппонент, забили хорошие голы, поэтому все могут быть довольны. Мой коллега из Пакша назвал нас лучшей командой чемпионата, но только в конце чемпионата мы увидим, кто лучший.
 
Сложно много говорить после победы 4:0, нужно двигаться дальше, анализировать игру и улучшать ее. Главное, что у нас был баланс в атаке и защите. Мы не дали им возможности контратаковать».
 
Ференцварош – Пакш – 4:0
 
Голы: Зубков, 3, 65, Боли, 43, Исаэл, 51
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Vgfxdr Jgvv
      Vgfxdr Jgvv, 25.01.2020 18:59
    +2
    Таки не такой уж и нулячий оказался наш тренер, может когда то и до СБУ дорастет, вопреки тому что гнали на него, хотя - увидим
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 25.01.2020 18:58
    0
    Зубков молодец
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
      Vgfxdr Jgvv, 25.01.2020 18:59
    +2
    Таки не такой уж и нулячий оказался наш тренер, может когда то и до СБУ дорастет, вопреки тому что гнали на него, хотя - увидим
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 25.01.2020 18:58
    0
    Зубков молодец
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности