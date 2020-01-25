ВИДЕО. Два гола Зубкова за Ференцварош

Украинец забил по голу в каждом тайме

  • 25.01.2020 18:50
  • 2180 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Два гола Зубкова за Ференцварош
© twitter

Ференцварош в 17-м туре чемпионате Венгрии на своем поле разгромил Пакш со счетом 4:0. За команду Сергея Реброва два гола забил украинец Александр Зубков. Теперь на счету украинца уже 7 голов в чемпионате.

Ференцварош – Пакш – 4:0
 
Голы: Зубков, 3, 65, Боли, 43, Исаэл, 51

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 25.01.2020 19:28
    0
    Может Шева обратит на него внимание, перед Евро. Но присмотреться бы стояло...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 25.01.2020 19:28
    0
    Может Шева обратит на него внимание, перед Евро. Но присмотреться бы стояло...
    Ссылка
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