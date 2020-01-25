В воскресенье, 26 января, состоится центральный матч 21-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» примет «Ювентус».
Поединок состоится в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Арбитр встречи Маурицио Мариани даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.
Наполи – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире поединок «Наполи» - «Ювентус» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Наполи – Ювентус.
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Источник — Sport.ua
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