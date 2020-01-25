Australian Open. Стали известны все участницы четвертого круга

К сожалению, дальше без украинок

  • 25.01.2020 14:05
  • 533 просмотра
  • 1 комментарий
Australian Open. Стали известны все участницы четвертого круга
© Australian Open. Гарбинье Мугуруса
24 и 25 января на Australian Open прошли матчи третьего круга основной сетки в женском одиночном разряде.
 
Оба дня принесли огромное количество неожиданных результатов, по итогам 1/16 финала турнир покинули сразу пять теннисисток из первой десятки.
 
Завершила борьбу на турнире и украинка Элина Свитолина, которая не сумела ничего противопоставить испанке Гарбинье Мугурусе.
 
Пары 1/8 финала (четвертый круг)
 
Верхняя часть сетки
 
 [1] Эшли Барти –  [18]  Элисон Риск
 [24] Мария Саккари –  [7] Петра Квитова
 
 Кори Гауфф –  [14] София Кенин
 Онс Жабер –  [27] Ван Цян
 
Нижняя часть сетки
 
 [28] Анетт Контавейт –  Ига Свёнтег
 [16] Элиза Мертенс –  [4] Симона Халеп
 
 Гарбинье Мугуруса –  [9] Кики Бертенс 
 [17] Анжелик Кербер –  [30] Анастасия Павлюченкова

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 25.01.2020 14:17
    0
    Перша трійка пар повинні показати цікавий теніс. Можна очікувати сюрпризів. А ще цікаво, як довго вдасться залишатись на турнірі молодій польській зірці.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 25.01.2020 14:17
    0
    Перша трійка пар повинні показати цікавий теніс. Можна очікувати сюрпризів. А ще цікаво, як довго вдасться залишатись на турнірі молодій польській зірці.
    Ссылка
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