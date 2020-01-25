Australian Open. Стали известны все участницы четвертого круга

24 и 25 января на Australian Open прошли матчи третьего круга основной сетки в женском одиночном разряде.
Оба дня принесли огромное количество неожиданных результатов, по итогам 1/16 финала турнир покинули сразу пять теннисисток из первой десятки.
Завершила борьбу на турнире и украинка Элина Свитолина, которая не сумела ничего противопоставить испанке Гарбинье Мугурусе.
Пары 1/8 финала (четвертый круг)
Верхняя часть сетки
[1] Эшли Барти – [18] Элисон Риск
[24] Мария Саккари – [7] Петра Квитова
Кори Гауфф – [14] София Кенин
Онс Жабер – [27] Ван Цян
Нижняя часть сетки
[28] Анетт Контавейт – Ига Свёнтег
[16] Элиза Мертенс – [4] Симона Халеп
Гарбинье Мугуруса – [9] Кики Бертенс
[17] Анжелик Кербер – [30] Анастасия Павлюченкова
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.