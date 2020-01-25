Две теннисистки из топ-10 рейтинга вылетели с Australian Open

Белинда Бенчич проиграла Аннет Контавейт, Каролина Плишкова уступила Анастасии Павлюченковой

  • 25.01.2020 08:40
  • 1579 просмотров
  • 2 комментария
Две теннисистки из топ-10 рейтинга вылетели с Australian Open
© WTA. Каролина Плишкова

Две теннисистки, входящие в топ-10 мирового рейтинга, покинули Australian Open-2020 после поединков третьего круга.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (№6 WTA) в двух сетах уступила эстонской спортсменке Анетт Контавейт (№28 WTA) — 0:6, 1:6. Таким образом, Анетт Контавейт одержала десятую победу в карьере над соперницей из топ-10.

Чешка Каролина Плишкова (№2 WTA) не смогла взять верх над российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой — 6:7 (4), 3:6. Это первая победа Павлюченковой над Плишковой в семи сыгранных матчах.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 25.01.2020 10:00
    +1
    Прогноз спорт юа на четверть финалы просто жесть,если бы такие прогнозы выполнялись,то буки давно бы разорились,всегда нужно делать поправку на неожиданности
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.01.2020 09:53
    +1
    Прогнози Sport.ua практично практично відтворюють реальні результати.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.01.2020 10:00
    +1
    Прогноз спорт юа на четверть финалы просто жесть,если бы такие прогнозы выполнялись,то буки давно бы разорились,всегда нужно делать поправку на неожиданности
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.01.2020 09:53
    +1
    Прогнози Sport.ua практично практично відтворюють реальні результати.
    Ссылка
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