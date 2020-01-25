Две теннисистки из топ-10 рейтинга вылетели с Australian Open

Две теннисистки, входящие в топ-10 мирового рейтинга, покинули Australian Open-2020 после поединков третьего круга.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (№6 WTA) в двух сетах уступила эстонской спортсменке Анетт Контавейт (№28 WTA) — 0:6, 1:6. Таким образом, Анетт Контавейт одержала десятую победу в карьере над соперницей из топ-10.

Чешка Каролина Плишкова (№2 WTA) не смогла взять верх над российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой — 6:7 (4), 3:6. Это первая победа Павлюченковой над Плишковой в семи сыгранных матчах.