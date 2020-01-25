Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мои поздравления! Плюс три очка»

34-летний украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев прокомментировал победу над «Акхисаром» (1:0) в поединке 19-го тура второго турецкого дивизиона.

Селезнев забил единственный гол на 57-й минуте матча. На 88-й минуте встречи украинец получил красную карточку.

«Никогда не сдавайся. Мои поздравления! Плюс три очка», — написал Селезнев в Instgaram после матча.

Также Селезнев отметил победу «дикими танцами» в раздевалке.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 18 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.