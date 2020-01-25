Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мои поздравления! Плюс три очка»

Гол украинского форварда принес «Бурсаспору» победу над «Акхисаром» (1:0)

  • 25.01.2020 10:47
  • 1328 просмотров
  • 1 комментарий
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мои поздравления! Плюс три очка»
© ФК Бурсаспор. Евгений Селезнев

34-летний украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев прокомментировал победу над «Акхисаром» (1:0) в поединке 19-го тура второго турецкого дивизиона.

Селезнев забил единственный гол на 57-й минуте матча. На 88-й минуте встречи украинец получил красную карточку.

«Никогда не сдавайся. Мои поздравления! Плюс три очка», — написал Селезнев в Instgaram после матча.

Также Селезнев отметил победу «дикими танцами» в раздевалке.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 18 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%🐊🐊🐊🐊🐊!never give up! Congratulations!+3!!

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Источник — Instagram

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Комментарии
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 25.01.2020 11:03
    0
    Селя и Бурса слова синонимы...Но он красавчик..Тащит команду в суперлигу..
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 25.01.2020 11:03
    0
    Селя и Бурса слова синонимы...Но он красавчик..Тащит команду в суперлигу..
    Ссылка
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