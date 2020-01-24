Селезнев забил бывшему клубу, продлив голевую серию до 4 матчей подряд

Украинский форвард отличился в воротах клуба «Акхисар Беледиеспор»

  • 24.01.2020 19:49
  • 2551 просмотр
  • 8 комментариев
Селезнев забил бывшему клубу, продлив голевую серию до 4 матчей подряд
© ФК Бурсаспор. Евгений Селезнев
34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев продолжает демонстрировать бомбардирские качества во втором дивизионе Турции.
 
В матче 19-го тура турецкой Первой лиги против «Акхисар Беледиеспор» Селезнев открыл счет на 57-й минуте.
 
 
Напомним, что Селезнев в 2018 году выступал за «Акхисар Беледиеспор». В сумме отыграл за клуб 24 поединка, отметившись девятью голами.
 
Отметим, что в этом сезоне Селезнев провел 18 матчей на клубном уровне, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. Также стоит отметить, что Евгений забивает в четырех матчах подряд.
 
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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 24.01.2020 21:01
    0
    "Свояк", как в лучшие времена.
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
    Виктор Астанавитесь, 24.01.2020 20:38
    +1
    AЛВ, 24.01.2020 20:36
    А "Царь"- настоящий.!!!
    И не голодный.
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 24.01.2020 20:36
    +2
    А "Царь"- настоящий.!!!
    Ссылка
    Вася Тёркин
      Вася Тёркин, 24.01.2020 20:32
    -2
    Видать на Евро очень хочет поехать)
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 24.01.2020 20:24
    +1
    Голь, голь, голь (диктор)
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 24.01.2020 20:20
    +1
    Забивает стабильно, Динамо нужен такой форвард.
    Ссылка
    ZOLDEN
    ZOLDEN, 24.01.2020 20:08
    +4
    Не плохой гол!
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 24.01.2020 19:52
    +7
    Красивый гол
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 24.01.2020 19:52
    +7
    Красивый гол
    Ссылка
    ZOLDEN
    ZOLDEN, 24.01.2020 20:08
    +4
    Не плохой гол!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 24.01.2020 20:36
    +2
    А "Царь"- настоящий.!!!
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
    Виктор Астанавитесь, 24.01.2020 20:38
    +1
    AЛВ, 24.01.2020 20:36
    А "Царь"- настоящий.!!!
    И не голодный.
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 24.01.2020 20:24
    +1
    Голь, голь, голь (диктор)
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 24.01.2020 20:20
    +1
    Забивает стабильно, Динамо нужен такой форвард.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 24.01.2020 21:01
    0
    "Свояк", как в лучшие времена.
    Ссылка
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