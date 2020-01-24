Селезнев забил бывшему клубу, продлив голевую серию до 4 матчей подряд

34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев продолжает демонстрировать бомбардирские качества во втором дивизионе Турции.
В матче 19-го тура турецкой Первой лиги против «Акхисар Беледиеспор» Селезнев открыл счет на 57-й минуте.
Напомним, что Селезнев в 2018 году выступал за «Акхисар Беледиеспор». В сумме отыграл за клуб 24 поединка, отметившись девятью голами.
Отметим, что в этом сезоне Селезнев провел 18 матчей на клубном уровне, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. Также стоит отметить, что Евгений забивает в четырех матчах подряд.
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Источник — Sport.ua
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