ВИДЕО. Полуголый Селезнев танцами отпраздновал победу над Акхисаром

Украинский форвард «Бурсаспора» забил единственный гол в матче

  • 25.01.2020 08:12
  • 1675 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Полуголый Селезнев танцами отпраздновал победу над Акхисаром
© ФК Бурсаспор. Евгений Селезнев

34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев принял участие в поединке против «Акхисара», своей бывшей команды.

«Бурсаспор» выиграл со счетом 1:0, единственный гол на 57-й минуте матча на счету Селезнева. При этом украинский футболист получил удаление на 88-й минуте встречи.

Полуголый Евгений отпраздновал победу танцами в раздевалке своей команды под русскоязычную песню. Ролик Селезнев выложил в свой Instagram, однако через несколько часов его удалил.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 18 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Leo Leo
      Leo Leo, 25.01.2020 09:09
    0
    Ну какой бред( во всех водных видах спорта спортсмены в плавках и никто не пишет - полуголые.. Феминистическая школьница пишет такие заголовки! А Жека хороший забил!
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 25.01.2020 09:09
    0
    Ну какой бред( во всех водных видах спорта спортсмены в плавках и никто не пишет - полуголые.. Феминистическая школьница пишет такие заголовки! А Жека хороший забил!
    Ссылка
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