ВИДЕО. Полуголый Селезнев танцами отпраздновал победу над Акхисаром

34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев принял участие в поединке против «Акхисара», своей бывшей команды.

«Бурсаспор» выиграл со счетом 1:0, единственный гол на 57-й минуте матча на счету Селезнева. При этом украинский футболист получил удаление на 88-й минуте встречи.

Полуголый Евгений отпраздновал победу танцами в раздевалке своей команды под русскоязычную песню. Ролик Селезнев выложил в свой Instagram, однако через несколько часов его удалил.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 18 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.