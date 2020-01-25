Андрей БОРЯЧУК: «В Шахтере шансов не было»

Украинский нападающий рассказал, почему согласился на переход в турецкий «Ризеспор»

  • 25.01.2020 09:17
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Андрей БОРЯЧУК: «В Шахтере шансов не было»
© ФК Ризеспор. Андрей Борячук (слева)

23-летний украинский форвард Андрей Борячук, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», рассказал, почему решил перейти в турецкий «Ризеспор» на правах аренды.

— Андрей, как возник вариант с переходом в турецкий «Ризеспор»?
— Наверное, в этом переходе чего-то необычного нет. На данный момент в «Шахтере» шансов на игровую практику у меня не было, в команде сейчас в приоритете другая политика, поэтому мне было интересно рассмотреть предложение от другого клуба. Знаю, что «Ризеспор» следил за мной, вел переговоры с «Шахтером», и в итоге клубам удалось договориться об аренде. Я хочу играть. Поэтому, когда поступило предложение, с радостью согласился.  

— Как приняли в новой команде?
— Все прекрасно — город, стадион, команда. Меня сейчас переполняют эмоции, потому что тут, в Турции, все живут футболом. Не секрет, что в Украине после 2014-го года уровень чемпионата и интерес к футболу упали, поэтому, побывав на домашней игре «Ризеспора» с «Генчлербирлиги», ощутил болельщицкий ажиотаж, и увидел, как тут болеют трибуны, как любят футбол. В Украине давненько такого не испытывал.

— Главный тренер на тебя рассчитывает?
— Конечно, надеюсь на это. Все в моих руках и моих ногах. Буду стараться заиграть в новой команде и проявить себя.

Борячук уже успел дебютировать за свой новый клуб в матче Кубка Турции против «Галатасарая» (1:2).

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Источник — zbirna.com

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