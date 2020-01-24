24 января состоялся матч 21-го тура итальянской Серии A. «Милан» одержал выездную победу над «Брешией» за счет гола Ребича.
На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 51 очко, далее идут «Интер» (47), «Лацио» (45), «Рома» (38), «Аталанта» (35).
Чемпионат Италии. 21-й тур
«Брешия» – «Милан» – 0:1
Гол: Ребич, 71.
«Брешия»: Йоронен, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Дессена (Ндойе, 70), Ромулу, Бизоли (Скрабб, 88), Тонали, Торрегросса, Ай (А.Доннарумма, 78).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти, Эрнандез, Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Хакан Чалханоглу (Крунич, 77), Самуэль Кастильехо, Леао (Ребич, 58).
Предупреждения: Кьер, 2. Сабелли, 21. Эрнандез, 36. Конти, 44. Беннасер, 62. Скрабб, 89.
Судья: Валери.
Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».
Турнирная таблица Серии A
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Источник — Sport.ua
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