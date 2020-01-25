В поединке 21-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде обыграл «Брешию» со счетом 1:0. Единственный мяч на 72-й минуте встречи забил Анте Ребич.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Брешия» — «Милан» — 0:1
Гол: Анте Ребич, 72
Лучшие моменты матча Брешия - Милан
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
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Источник — YouTube
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