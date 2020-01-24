В воскресенье, 26-го января, состоится матч 21 тура чемпионата Франции, в котором «Лилль» примет ПСЖ.
Поединок пройдет на стадионе «Стад Пьер Моруа». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Лилль» – ПСЖ покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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