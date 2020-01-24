Олег САЛЕНКО: «Беседин может закончить с футболом»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Саленко поделился мнением о 23-летнем украинском нападающем «Динамо» Артеме Беседине, которого подозревают в употреблении запрещенных препаратов.

«Если говорить про Беседина, то он не был на ведущих ролях в сборной Украины. Если он не сможет сыграть на Евро-2020 — это больше для него проблема, чем для национальной команды. Артем еще не дорос до уровня серьезного игрока. Честно говоря, не понимаю, для чего форварду допинг. Если дадут длительный срок дисквалификации, то может и с футболом закончить», — отметил Саленко.

В текущем сезоне Беседин провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу.