Олег САЛЕНКО: «Беседин может закончить с футболом»

Специалист не понимает, зачем нападающему может быть нужен допинг

  • 24.01.2020 16:43
  • 5621 просмотр
  • 4 комментария
Олег САЛЕНКО: «Беседин может закончить с футболом»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Саленко поделился мнением о 23-летнем украинском нападающем «Динамо» Артеме Беседине, которого подозревают в употреблении запрещенных препаратов.

«Если говорить про Беседина, то он не был на ведущих ролях в сборной Украины. Если он не сможет сыграть на Евро-2020 — это больше для него проблема, чем для национальной команды. Артем еще не дорос до уровня серьезного игрока. Честно говоря, не понимаю, для чего форварду допинг. Если дадут длительный срок дисквалификации, то может и с футболом закончить», — отметил Саленко.

В текущем сезоне Беседин провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник — 1927.kiev.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Maradona
    online
      Maradona, 24.01.2020 18:05
    0
    Бо Олєжка знає, що бухать безпечніше )))
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    shevsen
      shevsen, 24.01.2020 17:41
    0
    А он дебил и есть. Раз допинг принимал...
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    delta475
      delta475, 24.01.2020 17:30
    +2
    ...Бесседин не первый и не последний ,найдет свою нишу
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    axylinam
    online
    axylinam, 24.01.2020 17:27
    +4
    В принципе Саленко всё правильно озвучил и действительно,зачем форварду в таком возрасте допинг,дебилизм какой то
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    axylinam
    online
    axylinam, 24.01.2020 17:27
    +4
    В принципе Саленко всё правильно озвучил и действительно,зачем форварду в таком возрасте допинг,дебилизм какой то
    Ссылка
    delta475
      delta475, 24.01.2020 17:30
    +2
    ...Бесседин не первый и не последний ,найдет свою нишу
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 24.01.2020 18:05
    0
    Бо Олєжка знає, що бухать безпечніше )))
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 24.01.2020 17:41
    0
    А он дебил и есть. Раз допинг принимал...
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