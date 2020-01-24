Пентек хочет покинуть Милан в январе

Об этом сообщил отец футболиста

  • 24.01.2020 16:14
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Пентек хочет покинуть Милан в январе
© ФК Милан. Кшиштоф Пентек

Отец польского форварда Кшиштофа Пентека сообщил о том, что его сын готов покинуть «Милан» в январе:

«Кшиштоф хочет подойти к Евро-2020 в хорошей форме, а это значит, что он не может позволить себе просто сидеть на скамейке запасных. Он хочет регулярно выходить на поле.

Если он не сможет этого делать в «Милане», то с радостью перейдет в другой клуб. Он доступен на трансферном рынке, как и Лукас Пакета, Сусо и Чалханоглу.

Многие клубы хотят его арендовать, но «Милан» настаивает на продаже и возврате денег, заплаченные «Дженоа» год назад, чтобы сразу приобрести новых игроков. Все решится в последнюю неделю трансферного окна».

Ранее сообщалось о том, что Пентек является приоритетной трансферной целью для «Тоттенхэма».

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