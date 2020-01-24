Пентек - приоритетная цель Тоттенхэма в январское трансферное окно

«Тоттенхэм» намерен до конца января купить форварда «Милана» Кшиштофа Пентеком.
«Тоттенхэм» ищет нападающего, чтобы заменить Гарри Кейна, выбывшего на длительный период из-за травмы.
За Пентека «Милан» рассчитывает выручить 28-30 миллионов евро.
В текущем сезоне Пентек сыграл за «Милан» 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет купить Пентека.
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Источник — Football London
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