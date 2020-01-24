Пентек - приоритетная цель Тоттенхэма в январское трансферное окно

Лондонцы решительно настроены купить форварда

  • 24.01.2020 11:51
  • 452 просмотра
  • 1 комментарий
Пентек - приоритетная цель Тоттенхэма в январское трансферное окно
© 90Min. Кшиштоф Пентек
«Тоттенхэм» намерен до конца января купить форварда «Милана» Кшиштофа Пентеком.
 
«Тоттенхэм» ищет нападающего, чтобы заменить Гарри Кейна, выбывшего на длительный период из-за травмы. 
 
За Пентека «Милан» рассчитывает выручить 28-30 миллионов евро.
 
В текущем сезоне Пентек сыграл за «Милан» 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football London

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 24.01.2020 12:06
    0
    Як і очікувалось, що Пьонтек здується в Мілані дуже швидко. Не думаю, що хтось із грандів зараз зацікавлений у ньому.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 24.01.2020 12:06
    0
    Як і очікувалось, що Пьонтек здується в Мілані дуже швидко. Не думаю, що хтось із грандів зараз зацікавлений у ньому.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности