Андрей ШЕВЧЕНКО: «Хочу поблагодарить клубы УПЛ за понимание»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил клубы УПЛ за то, что они согласились на изменение календаря ради того, чтобы сборная раньше начала подготовку к Евро-2020:

«Хочу поблагодарить клубы УПЛ за то, что согласились на изменения расписания чемпионата Украины. Я с большим уважением отношусь к календарю, каждой команде и регламенту. Очень приятно, что клубы с пониманием восприняли нашу инициативу уплотнить график игр весной.

Теперь я надеюсь на положительное решение и исполкома УАФ. Моя просьба, прежде всего, была связана с желанием предоставить перед подготовкой к Евро-2020 время на отдых игрокам команд, которые больше всего представлены в национальной сборной.

Я уверен, что после завершения первого этапа чемпионата Премьер-лиги будет сформирован календарь второго этапа с учетом того, что кандидаты в сборную из ведущих клубов должны иметь время на восстановление после финиша чемпионата и перед началом подготовки к Евро в этом чрезвычайно длинном сезоне».