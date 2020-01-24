Сборная Украины начнет сбор перед Евро-2020 17-18 мая в Харькове

Стал известен предварительный план подготовки команды Андрея Шевченко к турниру

  • 24.01.2020 14:11
  • 670 просмотров
  • 1 комментарий
Сборная Украины начнет сбор перед Евро-2020 17-18 мая в Харькове
© УАФ

Сборная Украины подготовку к чемпионату Европы-2020 начнет 17-18 мая в Харькове.  Ранее УПЛ подтвердила, что сезон завершится 16 мая, а не 24-го, как было запланировано изначально. 13 мая состоится финал Кубка Украины.

24 мая к сборной присоединятся футболисты европейских чемпионатов, которые завершатся на неделю позже. Также после этой даты в расположение могут прибыть футболисты из команд, участвующих в плей-офф за ЛЕ (матчи 20 и 24 мая), если будут вызваны в сборную.

Напомним, что 26 мая запланирован контрольный матч с Кипром, который состоится в Украине.

Также команда Андрея Шевченко может провести спарринги 2 и 7 июня. Среди возможных соперников – Уэльс и Венгрия.

Также планируется, что перед Євро-2020 «сине-желтые» проведут еще один сбор за рубежом. Во время Евро наша команда будет базироваться в Бухаресте, где проведет два матча группового этапа.

Отметим, что на чемпионате Европы сборная Украины стартует 14 июня поединком против Нидерландов.

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Источник — Sportarena

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 24.01.2020 14:44
    0
    В Харькове, потому что его колорады донецкие аккупировали? Почему не во Львове?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 24.01.2020 14:44
    0
    В Харькове, потому что его колорады донецкие аккупировали? Почему не во Львове?
    Ссылка
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