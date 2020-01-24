Сборная Украины начнет сбор перед Евро-2020 17-18 мая в Харькове

Сборная Украины подготовку к чемпионату Европы-2020 начнет 17-18 мая в Харькове. Ранее УПЛ подтвердила, что сезон завершится 16 мая, а не 24-го, как было запланировано изначально. 13 мая состоится финал Кубка Украины.

24 мая к сборной присоединятся футболисты европейских чемпионатов, которые завершатся на неделю позже. Также после этой даты в расположение могут прибыть футболисты из команд, участвующих в плей-офф за ЛЕ (матчи 20 и 24 мая), если будут вызваны в сборную.

Напомним, что 26 мая запланирован контрольный матч с Кипром, который состоится в Украине.

Также команда Андрея Шевченко может провести спарринги 2 и 7 июня. Среди возможных соперников – Уэльс и Венгрия.

Также планируется, что перед Євро-2020 «сине-желтые» проведут еще один сбор за рубежом. Во время Евро наша команда будет базироваться в Бухаресте, где проведет два матча группового этапа.

Отметим, что на чемпионате Европы сборная Украины стартует 14 июня поединком против Нидерландов.