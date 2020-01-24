ЧОГАДЗЕ: «Балашов заставил отжиматься, Дегтярев сделал из меня официанта»

Футболист «Олимпика» рассказал о заданиях, которые выполняет, если проигрывает одноклубникам в FIFA

  • 24.01.2020 15:19
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ЧОГАДЗЕ: «Балашов заставил отжиматься, Дегтярев сделал из меня официанта»
© ФК Олимпик Донецк

21-летний грузинский полузащитник донецкого «Олимпика» Тимур Чогадзе рассказал, как играет в FIFA со своими одноклубниками.

«Кто самый сильный на Playstationв FIFA? Андрей Кравчук хорошо играет. Но я, честно говоря, пока проигрываю всем. Уже приходилось не раз выполнять всякие задания. Балашов заставлял ночью в холле отжиматься и произносить: «Спасибо, Виталию, что научил играть в FIFA», а Дегтярев сделал из меня официанта: ходил за ним и набирал ему еду во время ужина. Но ничего, реванш уже близок, я еще на них отыграюсь», — отметил Чогадзе.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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