Карлос САМБРАНО: «В Динамо всегда меняют иностранцев, а не украинцев»

30-летний перуанский защитник киевского «Динамо» Карлос Самбрано пожаловался на то, что украинскому клубу не нужны услуги футболистов-легионеров.

«В любой ситуации в «Динамо» меняют иностранца, а не украинца. У меня в Киеве есть товарищ-хорват (имеется в виду 30-летний Йосип Пиварич — прим. ред.). Он играл в финале чемпионата мира! Но сейчас он в «Динамо» тоже играет во второй команде. Мы могли бы спокойно принести много пользы «Динамо», но наши услуги им не нужны. Вот так...» — отметил Самбрано.

Контракт Самбрано принадлежит «Динамо» с января 2018-го года после перехода из казанского «Рубина» в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Самбрано перейдет в аргентинский клуб «Бока Хуниорс» в качестве свободного агента.