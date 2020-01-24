Карлос САМБРАНО: «В Динамо всегда меняют иностранцев, а не украинцев»

30-летний перуанский защитник киевского «Динамо» Карлос Самбрано пожаловался на то, что украинскому клубу не нужны услуги футболистов-легионеров.
«В любой ситуации в «Динамо» меняют иностранца, а не украинца. У меня в Киеве есть товарищ-хорват (имеется в виду 30-летний Йосип Пиварич — прим. ред.). Он играл в финале чемпионата мира! Но сейчас он в «Динамо» тоже играет во второй команде. Мы могли бы спокойно принести много пользы «Динамо», но наши услуги им не нужны. Вот так...» — отметил Самбрано.
Контракт Самбрано принадлежит «Динамо» с января 2018-го года после перехода из казанского «Рубина» в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что Самбрано перейдет в аргентинский клуб «Бока Хуниорс» в качестве свободного агента.
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
С Пиваричем какраз всё понятно- в то время, как он был травмирован в основу попал Миколенко, который и выкинул Йосипа из основы. Можно, конечно, было давать Пиваричу иногда играть, но "то такэ"
Это вопросы к ДК-овскому менеджменту, к его неумению определиться хоть как-то с вектором развития. А возможно к тем, кто подписал этот контракт (
С Пиваричем какраз всё понятно- в то время, как он был травмирован в основу попал Миколенко, который и выкинул Йосипа из основы. Можно, конечно, было давать Пиваричу иногда играть, но "то такэ"
Это вопросы к ДК-овскому менеджменту, к его неумению определиться хоть как-то с вектором развития. А возможно к тем, кто подписал этот контракт (
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.