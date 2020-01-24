Карлос САМБРАНО: «В Динамо всегда меняют иностранцев, а не украинцев»

Перуанский защитник объяснил, почему он оказался не нужен киевскому клубу

  • 24.01.2020 13:49
  • 1864 просмотра
  • 7 комментариев
Карлос САМБРАНО: «В Динамо всегда меняют иностранцев, а не украинцев»
© ФК Динамо Киев. Карлос Самбрано

30-летний перуанский защитник киевского «Динамо» Карлос Самбрано пожаловался на то, что украинскому клубу не нужны услуги футболистов-легионеров.

«В любой ситуации в «Динамо» меняют иностранца, а не украинца. У меня в Киеве есть товарищ-хорват (имеется в виду 30-летний Йосип Пиварич — прим. ред.). Он играл в финале чемпионата мира! Но сейчас он в «Динамо» тоже играет во второй команде. Мы могли бы спокойно принести много пользы «Динамо», но наши услуги им не нужны. Вот так...» — отметил Самбрано.

Контракт Самбрано принадлежит «Динамо» с января 2018-го года после перехода из казанского «Рубина» в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Самбрано перейдет в аргентинский клуб «Бока Хуниорс» в качестве свободного агента.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(5 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 24.01.2020 15:02
    0
    serge_kr, 24.01.2020 14:37
    Потому что местные физруки даже языков иностранных не знают!
    Думаешь Михайличенко не знает английский? Он в Европе поиграл столько, что ты в шоке будешь как узнаешь
    Ссылка
    Рома Кол
    online
      Рома Кол, 24.01.2020 14:47
    -1
    Президент отмороженый просто! Покупает игроков чтоб они на банке сидели!
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 24.01.2020 14:45
    +1
    serge_kr, 24.01.2020 14:37
    Потому что местные физруки даже языков иностранных не знают!
    Аби ляпнути? Теперішній тренер ДК свого часу досить довго грав в Шотландії, а до того рік в Італії. Думаю, як мінімум, англійською може спілкуватися.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 24.01.2020 14:39
    0
    Ну, а брать зачем было? Если даже шанса не давали? Дилема-дилем
    С Пиваричем какраз всё понятно- в то время, как он был травмирован в основу попал Миколенко, который и выкинул Йосипа из основы. Можно, конечно, было давать Пиваричу иногда играть, но "то такэ"
    Это вопросы к ДК-овскому менеджменту, к его неумению определиться хоть как-то с вектором развития. А возможно к тем, кто подписал этот контракт (
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 24.01.2020 14:37
    -1
    Потому что местные физруки даже языков иностранных не знают!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 14:11
    -1
    Если наши сильнее играть будут наши, хоть ты Пеле или Марадона
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 24.01.2020 14:07
    +3
    З цим навіть не посперечаєшся
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 24.01.2020 14:07
    +3
    З цим навіть не посперечаєшся
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 24.01.2020 14:45
    +1
    serge_kr, 24.01.2020 14:37
    Потому что местные физруки даже языков иностранных не знают!
    Аби ляпнути? Теперішній тренер ДК свого часу досить довго грав в Шотландії, а до того рік в Італії. Думаю, як мінімум, англійською може спілкуватися.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 24.01.2020 15:02
    0
    serge_kr, 24.01.2020 14:37
    Потому что местные физруки даже языков иностранных не знают!
    Думаешь Михайличенко не знает английский? Он в Европе поиграл столько, что ты в шоке будешь как узнаешь
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 24.01.2020 14:39
    0
    Ну, а брать зачем было? Если даже шанса не давали? Дилема-дилем
    С Пиваричем какраз всё понятно- в то время, как он был травмирован в основу попал Миколенко, который и выкинул Йосипа из основы. Можно, конечно, было давать Пиваричу иногда играть, но "то такэ"
    Это вопросы к ДК-овскому менеджменту, к его неумению определиться хоть как-то с вектором развития. А возможно к тем, кто подписал этот контракт (
    Ссылка
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