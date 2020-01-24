РИВАЛДО: «Кавани станет великолепным усилением для Барселоны»

47-летний бразильский экс-форвард «Барселоны» Ривалдо считает, что 32-летний уругвайский бомбардир ПСЖ Эдинсон Кавани может стать хорошим усилением для каталонской команды в свете травмы Луиса Суареса.

«Кавани будет великолепным усилением атаки для «Барселоны». Кавани — топ-форвард, который всегда добивался поставленных целей в лучших европейских чемпионатах. Похоже, он действительно намерен покинуть ПСЖ. Это очень хорошая возможность для «Барселоны», — считает Ривалдо.

Ранее сообщалось, что Кавани интересуются «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико».

В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ривалдо защищал цвета «Барселоны» с 1997-го по 2002-й годы.