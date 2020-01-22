Атлетико увеличил предложение по Кавани

Мадридский «Атлетико» намерен приобрести 32-летнего уругвайского форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.
«Атлетико» предлагает за футболиста €15 миллионов и еще €3 миллиона в виде бонусов. По завершении сезона Квавани получит статус свободного агента.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет за Кавани €20 миллионов.
В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.