Атлетико увеличил предложение по Кавани

Мадридский «Атлетико» намерен приобрести 32-летнего уругвайского форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

«Атлетико» предлагает за футболиста €15 миллионов и еще €3 миллиона в виде бонусов. По завершении сезона Квавани получит статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет за Кавани €20 миллионов.

В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.