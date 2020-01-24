Манчестер Юнайтед может купить Эдинсона Кавани

«Манчестер Юнайтед» собирается подписать форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

Как сообщает Daily Mirror, английский клуб может купить игрока до конца января.

На Кавани также претендуют «Челси» и «Арсенал». Вместе с тем фаворитом в борьбе за трансфер игрока считается «Атлетико».

В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.