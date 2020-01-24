Манчестер Юнайтед может купить Эдинсона Кавани

«Манчестер Юнайтед» собирается подписать форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.
Как сообщает Daily Mirror, английский клуб может купить игрока до конца января.
На Кавани также претендуют «Челси» и «Арсенал». Вместе с тем фаворитом в борьбе за трансфер игрока считается «Атлетико».
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет за Кавани €20 миллионов.
В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Daily Mirror
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.