Манчестер Юнайтед может купить Эдинсона Кавани

На уругвайского форварда появился еще один претендент

  • 24.01.2020 08:27
  • 321 просмотр
  • 2 комментария
Манчестер Юнайтед может купить Эдинсона Кавани
© ФК ПСЖ. Эдинсон Кавани
«Манчестер Юнайтед» собирается подписать форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.
 
Как сообщает Daily Mirror, английский клуб может купить игрока до конца января. 
 
На Кавани также претендуют «Челси» и «Арсенал». Вместе с тем фаворитом в борьбе за трансфер игрока считается «Атлетико».
 
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет за Кавани €20 миллионов.
 
В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Daily Mirror

(3 голоса)

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Комментарии
    Bohdan
      Bohdan, 24.01.2020 08:41
    0
    В заголовку написали, що футболіст Кавані може купити футбольний клуб МЮ.
    Ссылка
    Роман Лелюк
      Роман Лелюк, 24.01.2020 08:39
    0
    у Кавані немає 4 млрд доларів щоб купити МЮ
    Ссылка
    Bohdan
      Bohdan, 24.01.2020 08:41
    0
    В заголовку написали, що футболіст Кавані може купити футбольний клуб МЮ.
    Ссылка
    Роман Лелюк
      Роман Лелюк, 24.01.2020 08:39
    0
    у Кавані немає 4 млрд доларів щоб купити МЮ
    Ссылка
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