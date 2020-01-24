Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «У меня нет обиды на Шахтер»

27-летний украинский полузащитник Андрей Тотовицкий, перешедший из «Шахтера» в «Десну», утверждает, что у него нет обиды на донецкий клуб.

— Теперь «Шахтер» для тебя принципиальный соперник?

— У меня нет никакой обиды. Я многому научился в структуре такого сильного клуба и желаю горнякам побед, но только не в матчах с «Десной» (улыбается).

— Кстати, против своей бывшей команды ты сможешь сыграть уже в первом официальном матче 2020-го года.

— Действительно. Когда я подписывал контракт с «Десной», такая мысль у меня проскочила (улыбается). Было бы здорово.

— «Шахтеру» ты уже забивал…

— Четыре раза. Трижды, играя за «Зарю» и один раз, когда выступал в «Мариуполе».

— Какой игрок из нынешнего состава «Шахтера» для тебя — пример для подражания?

— Максим Малышев. Он сейчас проходит очень сложный путь, перенес четыре операции. Меня цепляет его сила духа. Очень жду его выздоровления.

Контракт Тотовицкого принадлежал «Шахтеру» с 2010-го года.