Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «У меня нет обиды на Шахтер»

Новичок «Десны» хочет сыграть против своего бывшего клуба

  • 24.01.2020 12:38
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Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «У меня нет обиды на Шахтер»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Тотовицкий

27-летний украинский полузащитник Андрей Тотовицкий, перешедший из «Шахтера» в «Десну», утверждает, что у него нет обиды на донецкий клуб.

— Теперь «Шахтер» для тебя принципиальный соперник?
— У меня нет никакой обиды. Я многому научился в структуре такого сильного клуба и желаю горнякам побед, но только не в матчах с «Десной» (улыбается).

— Кстати, против своей бывшей команды ты сможешь сыграть уже в первом официальном матче 2020-го года.
— Действительно. Когда я подписывал контракт с «Десной», такая мысль у меня проскочила (улыбается). Было бы здорово.

— «Шахтеру» ты уже забивал…
— Четыре раза. Трижды, играя за «Зарю» и один раз, когда выступал в «Мариуполе».

— Какой игрок из нынешнего состава «Шахтера» для тебя — пример для подражания?
— Максим Малышев. Он сейчас проходит очень сложный путь, перенес четыре операции. Меня цепляет его сила духа. Очень жду его выздоровления. 

Контракт Тотовицкого принадлежал «Шахтеру» с 2010-го года.

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Источник — zbirna.com

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