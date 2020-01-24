Australian Open. Определилась половина участниц четвертого раунда

Пятница – день громких сенсаций

  • 24.01.2020 15:06
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Australian Open. Определилась половина участниц четвертого раунда
© Australian Open. Кори Гауфф
24 января на Australian Open прошли матчи третьего круга верхней части основной сетки в женском одиночном разряде.
 
Из борьбы начали выбывать главные фаворитки: Серена Уильямс проиграла китаянке Ван Цян, Наоми Осака уступила 15-летней американке Кори Гауфф.
 
Пары 1/8 финала (четвертый круг)
 
Верхняя часть сетки
 
 [1] Эшли Барти –  [18]  Элисон Риск
 [24] Мария Саккари –  [7] Петра Квитова
 
 Кори Гауфф –  [14] София Кенин
 Онс Жабер –  [27] Ван Цян
 
Отметим, что в этой части сетки играла и Даяна Ястремская. По ее потенциальному пути идет Онс Жабер из Туниса.
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Источник — Sport.ua

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