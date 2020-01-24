Australian Open. Определилась половина участниц четвертого раунда

24 января на Australian Open прошли матчи третьего круга верхней части основной сетки в женском одиночном разряде.
Из борьбы начали выбывать главные фаворитки: Серена Уильямс проиграла китаянке Ван Цян, Наоми Осака уступила 15-летней американке Кори Гауфф.
Пары 1/8 финала (четвертый круг)
Верхняя часть сетки
[1] Эшли Барти – [18] Элисон Риск
[24] Мария Саккари – [7] Петра Квитова
Кори Гауфф – [14] София Кенин
Онс Жабер – [27] Ван Цян
Отметим, что в этой части сетки играла и Даяна Ястремская. По ее потенциальному пути идет Онс Жабер из Туниса.
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Источник — Sport.ua
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