Australian Open. Осака сложила чемпионские полномочия, уступив Кори Гауфф

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Действующая чемпионка турнира в матче третьего круга проиграла 15-летней Кори Гауфф из США (№67 WTA).

Australian Open. Третий круг

Наоми Осака (Япония) – Кори Гауфф (США) – 3:6, 4:6

Отметим, что это поражения сильно повлияет на место Осаки в мировом рейтинге, которая до начала турнира занимала четвертую позицию. После Australian Open Наоми потеряет как минимум пять позиций и рискует даже вылететь за пределы топ-10.