Australian Open. Осака сложила чемпионские полномочия, уступив Кори Гауфф

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Действующая чемпионка турнира в матче третьего круга проиграла 15-летней Кори Гауфф из США (№67 WTA).
Australian Open. Третий круг
Наоми Осака (Япония) – Кори Гауфф (США) – 3:6, 4:6
Отметим, что это поражения сильно повлияет на место Осаки в мировом рейтинге, которая до начала турнира занимала четвертую позицию. После Australian Open Наоми потеряет как минимум пять позиций и рискует даже вылететь за пределы топ-10.
Добавим, что Кори Гауфф во второй раз сыграет в четвертом круге турниров Большого Шлема (Уимблдон-2019). В третьем круге US Open-2019 она проиграла как раз Осаке.
Ранее турнир покинула Серена Уильямс.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.