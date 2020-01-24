Australian Open. Осака сложила чемпионские полномочия, уступив Кори Гауфф

Японская теннисистка досрочно покинула австралийский мейджор

  • 24.01.2020 11:40
  • 2109 просмотров
  • 6 комментариев
Australian Open. Осака сложила чемпионские полномочия, уступив Кори Гауфф
© Australian Open. Кори Гауфф
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
Действующая чемпионка турнира в матче третьего круга проиграла 15-летней Кори Гауфф из США (№67 WTA).
 
Australian Open. Третий круг
Наоми Осака (Япония) – Кори Гауфф (США) – 3:6, 4:6
 
Отметим, что это поражения сильно повлияет на место Осаки в мировом рейтинге, которая до начала турнира занимала четвертую позицию. После Australian Open Наоми потеряет как минимум пять позиций и рискует даже вылететь за пределы топ-10.
 
Добавим, что Кори Гауфф во второй раз сыграет в четвертом круге турниров Большого Шлема (Уимблдон-2019). В третьем круге US Open-2019 она проиграла как раз Осаке.
 
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 24.01.2020 12:51
    0
    Яку сітку про_рала Даяна!( Могла б високо взлетіти!
    Ссылка
    Віталій Дубенський
      Віталій Дубенський, 24.01.2020 12:47
    0
    axylinam, 24.01.2020 11:47
    Кори просто молодец,в таком возрасте такие подвиги,ещё и в двух сетах,не то, что наша Марта чудит и чудит
    У Гауфф різноманітний технічний арсенал, висока швидкість пересування по корту. Справа лише за силою ударів, яка неодмінно виросте з віком і збільшенням маси тіла.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 24.01.2020 12:23
    0
    Нарешті Афрояпонка вилетіла, ненавиджу її
    Ссылка
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 24.01.2020 11:59
    +3
    Самая сложная часть сетки, теперь оказалась самой простой, а счастье было так близко.
    Ссылка
    Віталій Дубенський
      Віталій Дубенський, 24.01.2020 11:48
    +3
    Гауфф має усі завдатки для того, щоб незабаром очолити рейтинг WTA.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 24.01.2020 11:47
    +2
    Кори просто молодец,в таком возрасте такие подвиги,ещё и в двух сетах,не то, что наша Марта чудит и чудит
    Ссылка
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 24.01.2020 11:59
    +3
    Самая сложная часть сетки, теперь оказалась самой простой, а счастье было так близко.
    Ссылка
    Віталій Дубенський
      Віталій Дубенський, 24.01.2020 11:48
    +3
    Гауфф має усі завдатки для того, щоб незабаром очолити рейтинг WTA.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 24.01.2020 11:47
    +2
    Кори просто молодец,в таком возрасте такие подвиги,ещё и в двух сетах,не то, что наша Марта чудит и чудит
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 24.01.2020 12:51
    0
    Яку сітку про_рала Даяна!( Могла б високо взлетіти!
    Ссылка
    Віталій Дубенський
      Віталій Дубенський, 24.01.2020 12:47
    0
    axylinam, 24.01.2020 11:47
    Кори просто молодец,в таком возрасте такие подвиги,ещё и в двух сетах,не то, что наша Марта чудит и чудит
    У Гауфф різноманітний технічний арсенал, висока швидкість пересування по корту. Справа лише за силою ударів, яка неодмінно виросте з віком і збільшенням маси тіла.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 24.01.2020 12:23
    0
    Нарешті Афрояпонка вилетіла, ненавиджу її
    Ссылка
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