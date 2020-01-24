ВИДЕО. Как Ястремская и Штоллар проиграли матч парного разряда

Украинка завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии

  • 24.01.2020 11:57
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ВИДЕО. Как Ястремская и Штоллар проиграли матч парного разряда
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
24 января украинка Даяна Ястремская завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
В поединке первого раунда парного разряда 19-летняя украинка в дуэте с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар проиграла восьмому сеяному тандему Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды).
 
Australian Open. Первый круг парного разряда
Даяна Ястремская / Фанни Штоллар – Квета Пешке / Деми Схюрс – 4:6, 2:6
 
Ранее Ястремская покинула и одиночный разряд, проиграв во втором круге Каролин Возняцки.
 

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Источник — Евроспорт

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