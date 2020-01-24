ВИДЕО. Как Ястремская и Штоллар проиграли матч парного разряда

24 января украинка Даяна Ястремская завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В поединке первого раунда парного разряда 19-летняя украинка в дуэте с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар проиграла восьмому сеяному тандему Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды).
Australian Open. Первый круг парного разряда
Даяна Ястремская / Фанни Штоллар – Квета Пешке / Деми Схюрс – 4:6, 2:6
Ранее Ястремская покинула и одиночный разряд, проиграв во втором круге Каролин Возняцки.
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Источник — Евроспорт
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