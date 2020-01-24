Australian Open. Ястремская и Бондаренко завершили борьбу в парном разряде

Сегодня, 24 января, на Australian Open в парных соревнованиях выступили украинки Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская.
Бондаренко в дуэте с сербкой Александрой Крунич в двух сетах уступила дорогу в следующий раунд хорватско-сербской паре Дарья Юрак / Нина Стоянович.
Ястремская в паре с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар также потерпела поражение, они оказались слабее восьмого сеяного тандема Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды).
Australian Open. Парный разряд. 1/32 финала
Катерина Бондаренко (Украина) и Александра Крунич (Сербия) – Дарья Юрак (Хорватия) и Нина Стоянович (Вербия) – 1:6, 4:6
Даяна Ястремская (Украина) и Фанни Штоллар (Венгрия) – Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды) – 4:6, 2:6
Ранее парный турнир покинули сестры Людмила и Надежда Киченок, а также Катерина Козлова.
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Источник — Sport.ua
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