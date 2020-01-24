Australian Open. Ястремская и Бондаренко завершили борьбу в парном разряде

Сегодня, 24 января, на Australian Open в парных соревнованиях выступили украинки Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская.

Бондаренко в дуэте с сербкой Александрой Крунич в двух сетах уступила дорогу в следующий раунд хорватско-сербской паре Дарья Юрак / Нина Стоянович.

Ястремская в паре с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар также потерпела поражение, они оказались слабее восьмого сеяного тандема Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды).

Australian Open. Парный разряд. 1/32 финала

Катерина Бондаренко (Украина) и Александра Крунич (Сербия) – Дарья Юрак (Хорватия) и Нина Стоянович (Вербия) – 1:6, 4:6

Даяна Ястремская (Украина) и Фанни Штоллар (Венгрия) – Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды) – 4:6, 2:6