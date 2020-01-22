Australian Open. Козлова уступила в матче парного разряда

Украинская теннисистка Катерина Козлова в паре с полячкой Магдой Линетт уступила в первом круге парного разряда Australian Open. Украино-польский дуэт не справился с американкой Даниэль Коллинс и Алисией Росольской из Польши.
Выиграв первый сет Козлова и Линетт в борьбе уступила вторую партию, а третий сет был проигран в ноль.
Игра завершилась со счетом 7:5, 5:7, 0:6.
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Источник — Sport.ua
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