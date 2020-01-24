Australian Open. Расписание украинок на 25 января

25 января на Australian Open продолжат играть матчи основной сетки.
В субботу на корты Мельбурна выйдет лишь одна украинская теннисистка – Элина Свитолина. Все остальные представительницы Украины в одиночном разряде уже покинули турнир.
Свитолина (№5 WTA) продолжит соревнования матчем против Гарбинье Мугурусы из Испании (№32 WTA). Встреча третьего круга состоится первым запуском вечерней сессии на арене Рода Лейвера. Время начала встречи – не ранее 10:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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