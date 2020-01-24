Australian Open. Расписание украинок на 25 января

В Мельбурне продолжает борьбу лишь Элина Свитолина

  • 24.01.2020 10:22
  • 948 просмотров
  • 1 комментарий
Australian Open. Расписание украинок на 25 января
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
25 января на Australian Open продолжат играть матчи основной сетки.
 
В субботу на корты Мельбурна выйдет лишь одна украинская теннисистка – Элина Свитолина. Все остальные представительницы Украины в одиночном разряде уже покинули турнир.
 
Свитолина (№5 WTA) продолжит соревнования матчем против Гарбинье Мугурусы из Испании (№32 WTA). Встреча третьего круга состоится первым запуском вечерней сессии на арене Рода Лейвера. Время начала встречи – не ранее 10:00 по Киеву.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.01.2020 10:24
    0
    минусуйте дальше знатоки тенниса и борцы за чистоту нации
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.01.2020 10:24
    0
    минусуйте дальше знатоки тенниса и борцы за чистоту нации
    Ссылка
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