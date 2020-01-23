Фран СОЛЬ: «Готовимся к 2020-му»

27-летний испанский форвард «Динамо» Фран Соль готовится ко второй части сезона на учебно-тренировочном сборе в Турции в составе киевской команды.

«Готовимся к 2020-му», — написал Соль в Instagram, поделившись своим свежим фото.

Соль целиком сыграл первый тайм в товарищеском матче «Динамо» с «Вардаром» (4:0).

В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, где отдал две результативные передачи.

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2023-го года.