ФОТО. Шахтер в Турции: шанс для молодых

Четвертый день предсезонных сборов «горняки» полностью посвятили занятиям на поле.

Утром команда работала над организацией оборонительных действий и прессингом, а вечером сосредоточилась на ударах по воротам при подачах и развитии атаки от розыгрыша у своей штрафной до завершающей фазы.

На сборах тренерский штаб традиционно дает шанс проявить себя молодым футболистам. Так, с первого дня вместе с основой занимаются прибывшие из «Мариуполя» Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула, а также один из лидеров молодежного состава «Шахтера» Артем Бондаренко.