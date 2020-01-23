ФОТО. Шахтер в Турции: шанс для молодых

Четвертый день предсезонных сборов «горняки» полностью посвятили занятиям на поле.
Утром команда работала над организацией оборонительных действий и прессингом, а вечером сосредоточилась на ударах по воротам при подачах и развитии атаки от розыгрыша у своей штрафной до завершающей фазы.
На сборах тренерский штаб традиционно дает шанс проявить себя молодым футболистам. Так, с первого дня вместе с основой занимаются прибывшие из «Мариуполя» Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула, а также один из лидеров молодежного состава «Шахтера» Артем Бондаренко.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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