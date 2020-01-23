ФОТО. Шахтер в Турции: шанс для молодых

Донецкая команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 23.01.2020 21:54
  • 383 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Шахтер в Турции: шанс для молодых
© ФК Шахтер Донецк

Четвертый день предсезонных сборов «горняки» полностью посвятили занятиям на поле.

Утром команда работала над организацией оборонительных действий и прессингом, а вечером сосредоточилась на ударах по воротам при подачах и развитии атаки от розыгрыша у своей штрафной до завершающей фазы.

На сборах тренерский штаб традиционно дает шанс проявить себя молодым футболистам. Так, с первого дня вместе с основой занимаются прибывшие из «Мариуполя» Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула, а также один из лидеров молодежного состава «Шахтера» Артем Бондаренко.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 23.01.2020 22:12
    0
    Уточнюйте, що це шанс для молодих БРАЗИЛЬЦІВ
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 23.01.2020 22:12
    0
    Уточнюйте, що це шанс для молодих БРАЗИЛЬЦІВ
    Ссылка
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