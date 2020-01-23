Артем БОНДАРЕНКО: «Рад, что Каштру дал мне шанс»

19-летний украинский полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко поделился впечатлениями о сборах, которые от проводит в составе первой команды «горняков».

«Не ожидал, что представится возможность тренироваться с первой командой уже на этих сборах, и очень рад, что Луиш Каштру дал мне такой шанс. Я готов и хочу показать себя с лучшей стороны. Главное – не перегореть. Сегодня меня впервые поставили на непривычную позицию опорного полузащитника, но надо выполнять любую работу, которую требует наставник», — отметил Бондаренко.