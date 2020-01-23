Артем БОНДАРЕНКО: «Рад, что Каштру дал мне шанс»

Юный игрок «Шахтера» проводит сборы в составе первой команды

  • 23.01.2020 20:46
  • 1091 просмотр
  • 1 комментарий
Артем БОНДАРЕНКО: «Рад, что Каштру дал мне шанс»
© ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

19-летний украинский полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко поделился впечатлениями о сборах, которые от проводит в составе первой команды «горняков».

«Не ожидал, что представится возможность тренироваться с первой командой уже на этих сборах, и очень рад, что Луиш Каштру дал мне такой шанс. Я готов и хочу показать себя с лучшей стороны. Главное – не перегореть. Сегодня меня впервые поставили на непривычную позицию опорного полузащитника, но надо выполнять любую работу, которую требует наставник», — отметил Бондаренко.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 23.01.2020 21:13
    -1
    Все вірно-гравець спочатку починає грати там де йому подобається,а тренер хоче бачити гравця там де він найефективніший і принесе більше користі для команди!
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