Каналы Футбол 1 и Футбол 2 перейдут на новую модель дистрибуции с 15 марта

Медиа Группа Украина проинформировала Sport.ua о переносе даты перехода телеканалов Футбол 1 / Футбол 2 на новую модель дистрибуции. В сообщении говорится, что переход телеканалов Футбол 1 / Футбол 2 на новую модель дистрибуции состоится 15 марта, а не 1 февраля, как планировалось ранее.

Такое решение было принято после анализа готовности пользователей, а также партнеров по ретрансляции каналов Футбол 1 / Футбол 2, к грядущим изменениям. По его результатам было решено предоставить зрителям больше времени для комфортного перехода на новую модель потребления контента.

После смены модели дистрибуции телеканалы Футбол 1 / Футбол 2 будут доступны на следующих платформах:Oll.tv, Xtra.tv, ВОЛЯ, Vega, Укртелеком, Київстар и Vodafone.