РБ Лейпциг близок к подписанию Ольмо

Дани Ольмо близок к переходу в «РБ Лейпциг». Трансфер может состояться уже этой зимой.
Сделка близка к завершению. Представители «РБ Лейпциг» и агенты Ольмо уже вылетели в Загреб, чтобы уладить все детали перехода с «Динамо» Загреб.
Уже сегодня вечером Ольмо может отправиться в Германию для подписания контракта с «РБ Лейпциг». Сумма трансфера не известна.
Ранее сообщалось о том, что на Ольмо претендуют «Барселона» и «Милан».
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Источник — Calciomercato
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