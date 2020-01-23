РБ Лейпциг близок к подписанию Ольмо

Дани Ольмо близок к переходу в «РБ Лейпциг». Трансфер может состояться уже этой зимой.

Сделка близка к завершению. Представители «РБ Лейпциг» и агенты Ольмо уже вылетели в Загреб, чтобы уладить все детали перехода с «Динамо» Загреб.

Уже сегодня вечером Ольмо может отправиться в Германию для подписания контракта с «РБ Лейпциг». Сумма трансфера не известна.

Ранее сообщалось о том, что на Ольмо претендуют «Барселона» и «Милан».