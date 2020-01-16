Милан может перехватить игрока у Барселоны и Манчестер Сити

Итальянский клуб нацелился на хавбека загребского «Динамо» Дани Ольмо

  • 16.01.2020 23:09
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Милан может перехватить игрока у Барселоны и Манчестер Сити
© Croatia Week. Дани Ольмо

Итальянский «Милан» ведет переговоры с загребским «Динамо» относительно трансфера 21-летнего атакующего полузащитника Дани Ольмо. «Россонери» уже сделали официальное предложение о покупке игрока.

Информация о том, что Ольмо перейдет в один из европейских топ-клубов, циркулирует уже несколько лет. Но только сейчас игрок дал понять, что хочет покинуть Хорватию в ближайшее время.

«Динамо» требует за своего футболиста €25 миллионов. «Милан» готов купить игрока, но итальянский клуб столкнется с конкуренцией со стороны «Барселоны», мадридского «Атлетико», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Монако», которые тоже заинтересованы в трансфере футболиста.

В текущем сезоне Ольмо провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

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Источник — Goal.com

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