ВИДЕО. Волшебник! Феноменальный пас Неймара, отданный пятой точкой

«ПСЖ» переграл «Реймс» в полуфинале Кубка французской лиги

  • 23.01.2020 14:17
  • 1841 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Волшебник! Феноменальный пас Неймара, отданный пятой точкой
© Twitter. Неймар
Феноменальный пас отдал бразилец Неймар в матче Кубка французской лиги. Форвард «ПСЖ» пятой точкой перенаправил мяч своему партнеру. 
 
22 января состоялся матч 1/2 финала Кубка французской лиги. «ПСЖ» переиграл «Реймс» (3:0) и стал вторым финалистом турнира. В финале «ПСЖ» сыграет против «Лиона».

Кроме того, Килиан Мбаппе в этом же поединке порадовал публику голом, забитым рукой, правда, судья его не засчитал, усмотрев офсайд.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    DKTheBest2
    DKTheBest2, 23.01.2020 14:22
    +1
    Вот оно че,Михалыч.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 23.01.2020 14:22
    +1
    Вот оно че,Михалыч.
    Ссылка
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