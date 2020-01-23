ВИДЕО. Волшебник! Феноменальный пас Неймара, отданный пятой точкой

Феноменальный пас отдал бразилец Неймар в матче Кубка французской лиги. Форвард «ПСЖ» пятой точкой перенаправил мяч своему партнеру.
22 января состоялся матч 1/2 финала Кубка французской лиги. «ПСЖ» переиграл «Реймс» (3:0) и стал вторым финалистом турнира. В финале «ПСЖ» сыграет против «Лиона».
Neymar 😂 pic.twitter.com/oy0cDKkFn1— Renato (@rgomesrodrigues) January 22, 2020
Кроме того, Килиан Мбаппе в этом же поединке порадовал публику голом, забитым рукой, правда, судья его не засчитал, усмотрев офсайд.
#SDRPSG@KMbappe 👋🤔 pic.twitter.com/D08niVoz8w— Canal Football Club (@CanalFootClub) January 22, 2020
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.