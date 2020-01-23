ВИДЕО. Как Мбаппе повторил «подвиг» Марадоны

В поединке полуфинала Кубка французской лиги ПСЖ обыграл «Реймс» со счетом 3:0, выйдя в финал турнира.
В одном из игровых эпизодов 21-летний французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рукой отправил мяч в ворота соперников. Гол не был засчитан, так как арбитр зафиксировал офсайд.
#SDRPSG@KMbappe 👋🤔 pic.twitter.com/D08niVoz8w— Canal Football Club (@CanalFootClub) January 22, 2020
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Источник — Twitter
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