ВИДЕО. Как Мбаппе повторил «подвиг» Марадоны

В поединке полуфинала Кубка французской лиги ПСЖ обыграл «Реймс» со счетом 3:0, выйдя в финал турнира.

В одном из игровых эпизодов 21-летний французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рукой отправил мяч в ворота соперников. Гол не был засчитан, так как арбитр зафиксировал офсайд.