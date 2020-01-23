ВИДЕО. Как Мбаппе повторил «подвиг» Марадоны

Гол рукой французского форварда ПСЖ не засчитали из-за офсайда

  • 23.01.2020 01:58
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ВИДЕО. Как Мбаппе повторил «подвиг» Марадоны
© ФК ПСЖ. Килиан Мбаппе

В поединке полуфинала Кубка французской лиги ПСЖ обыграл «Реймс» со счетом 3:0, выйдя в финал турнира.

В одном из игровых эпизодов 21-летний французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рукой отправил мяч в ворота соперников. Гол не был засчитан, так как арбитр зафиксировал офсайд.

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