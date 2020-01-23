ПСЖ обыграл Реймс и вышел в финал Кубка французской лиги

22 января состоялся матч 1/2 финала Кубка французской лиги. «ПСЖ» переиграл «Реймс» и стал вторым финалистом турнира.
В финале «ПСЖ» сыграет против «Лиона», который днем ранее по пенальти победил «Лилль».
Кубок французской лиги. 1/2 финала
«Реймс» – «ПСЖ» – 0:3
Голы: Маркиньос, 9, Н'Кломанд, 31 (автогол), Куасси, 77.
«Реймс»: Райкович, Фокет (Кутеса, 59), Камара, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао (Дингоме, 59), Шавалерен, Мунетси, Думбья, Диа (Донис, 78).
«ПСЖ»: Навас, Менье, Маркиньюс (Куасси, 71), Кимпембе, Диалло, Сарабия, Дракслер (Эррера, 46), Верратти (Шупо-Мотинг, 82), Паредес, Неймар, Мбаппе.
Предупреждения: Дракслер, 38. Верратти, 82. Неймар, 85. Райкович, 85. Мбаппе, 90.
Удаление: Мунетси, 73.
Судья: Лесаж.
Реймс. Стадион «Огюст Делон».
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Источник — Sport.ua
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