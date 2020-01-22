Лион переиграл Лилль по пенальти и стал финалистом Кубка французской лиги

21 января состоялся матч 1/2 финала Кубка французской лиги. «Лион» переиграл «Лилль» в серии пенальти и стал первым финалистом турнира.
В другом полуфинале 22 января «ПСЖ» в гостях сыграет против «Реймса».
Кубок французской лиги. 1/2 финала
«Лион» – «Лилль» – 2:2 (пенальти – 4:3)
Голы: Ренату Санчеш, 13 (0:1). Дембеле, 17, пенальти (1:1). Ауар, 85 (2:1). Реми, 90, пенальти (2:2).
Серия пенальти: Бамба – 0:0 (вратарь). Дембеле – 1:0. Реми – 1:1. Террье – 2:1. Андре – 2:2. Корне – 3:2. Осимхен – 3:3. Тиагу Мендес – 4:3. Ренату Санчеш – 4:3 (мимо).
«Лион»: Тэтэрушану, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Марсал, Тиагу Мендес, Ауар (Аннерсен, 90), Какере (Тузар, 53), Дембеле, Траоре (Террье, 68), Корне.
«Лилль»: Лео Жардим, Пье (Тиагу Джало, 71), Жозе Фонти, Габриэл, Мандава, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Реми, 78), Сумаре (Араужу, 87), Бамба, Осимхен.
Предупреждения: Тиагу Мендес, 37. Мандава, 59. Марсал, 81. Рафаэл да Силва, 90+1. Марселу, 90+5.
Судья: Мийо.
Лион. Стадион «Люмьер».
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Источник — Sport.ua
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