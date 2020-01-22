Лион переиграл Лилль по пенальти и стал финалистом Кубка французской лиги

В другом полуфинале 22 января «ПСЖ» сыграет против «Реймса»

  • 22.01.2020 01:53
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Лион переиграл Лилль по пенальти и стал финалистом Кубка французской лиги
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21 января состоялся матч 1/2 финала Кубка французской лиги. «Лион» переиграл «Лилль» в серии пенальти и стал первым финалистом турнира.
 
В другом полуфинале 22 января «ПСЖ» в гостях сыграет против «Реймса».
 
Кубок французской лиги. 1/2 финала
 
«Лион» – «Лилль» – 2:2 (пенальти – 4:3)
 
Голы: Ренату Санчеш, 13 (0:1). Дембеле, 17, пенальти (1:1). Ауар, 85 (2:1). Реми, 90, пенальти (2:2).
 
Серия пенальти: Бамба – 0:0 (вратарь). Дембеле – 1:0. Реми – 1:1. Террье – 2:1. Андре – 2:2. Корне – 3:2. Осимхен – 3:3. Тиагу Мендес – 4:3. Ренату Санчеш – 4:3 (мимо).
 
«Лион»: Тэтэрушану, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Марсал, Тиагу Мендес, Ауар (Аннерсен, 90), Какере (Тузар, 53), Дембеле, Траоре (Террье, 68), Корне.
 
«Лилль»: Лео Жардим, Пье (Тиагу Джало, 71), Жозе Фонти, Габриэл, Мандава, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Реми, 78), Сумаре (Араужу, 87), Бамба, Осимхен.
 
Предупреждения: Тиагу Мендес, 37. Мандава, 59. Марсал, 81. Рафаэл да Силва, 90+1. Марселу, 90+5.
 
Судья: Мийо.
 
Лион. Стадион «Люмьер».
 
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Источник — Sport.ua

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