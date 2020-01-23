Клопп хочет пригласить Иско в Ливерпуль

Хавбек «Реала» может продолжить карьеру в Англии

  • 23.01.2020 11:47
  • 1104 просмотра
  • 10 комментариев
Клопп хочет пригласить Иско в Ливерпуль
© ФК Реал Мадрид. Иско
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет усилить состав команды полузащитником «Реала» Иско.
 
«Реал» может продать игрока за 70 миллионов евро.
 
В этом сезоне Иско сыграл 19 матчей за «Реал», забил 3 мяча.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Star

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 23.01.2020 12:38
    0
    T1bo, 23.01.2020 12:33
    Этот цент решил что Клопп идеально подходит для побед..если вам всеже надоест ставить минуса просто почитайте как создавался Ливерпуль....Мне интересно вообще хоть кто то поимет о чем я писал...
    ...
    і чому тебе не мінусувати ?
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 23.01.2020 12:37
    0
    T1bo, 23.01.2020 12:33
    Этот цент решил что Клопп идеально подходит для побед..если вам всеже надоест ставить минуса просто почитайте как создавался Ливерпуль....Мне интересно вообще хоть кто то поимет о чем я писал...
    ...
    огого яке геніальне "умозаключєніє''. А не підкажете чим саме керувався АЦ коли це вирішував?
    Ссылка
    T1bo
      T1bo, 23.01.2020 12:33
    -2
    DICTATOR_UA , 23.01.2020 12:28
    а де був АЦ (аналітичний центр) 30 років коли Ліверпуль не вигравав АПЛ? і це аналітичний цент повністю змінив основний склад від 2017го року? чи може це аналітичний центр виграв ЛЧ? склад Ліверпуля зробив Клопа ??? Коли прийшов Клоп основа коштувала 360млн євро - зараз 1.83млрд. і які 20 років? хочеш сказати Лівер буде вигравати ЛЧ і АПЛ 20 років?
    Этот цент решил что Клопп идеально подходит для побед..если вам всеже надоест ставить минуса просто почитайте как создавался Ливерпуль....Мне интересно вообще хоть кто то поимет о чем я писал...
    ...
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 23.01.2020 12:28
    +1
    T1bo, 23.01.2020 12:21
    Не напомнишь что выйграл Ливерпуль с Клопом до прошлого сезона? Сколько говна на него лили..уверен и ты там перднул)
    а де був АЦ (аналітичний центр) 30 років коли Ліверпуль не вигравав АПЛ? і це аналітичний цент повністю змінив основний склад від 2017го року? чи може це аналітичний центр виграв ЛЧ? склад Ліверпуля зробив Клопа ??? Коли прийшов Клоп основа коштувала 360млн євро - зараз 1.83млрд. і які 20 років? хочеш сказати Лівер буде вигравати ЛЧ і АПЛ 20 років?
    Ссылка
    T1bo
      T1bo, 23.01.2020 12:21
    -1
    Pro100ecspert, 23.01.2020 12:13
    Ахаха не нагадаєш що виграв Ліверпуль до Клопа?
    Не напомнишь что выйграл Ливерпуль с Клопом до прошлого сезона? Сколько говна на него лили..уверен и ты там перднул)
    Ссылка
    T1bo
      T1bo, 23.01.2020 12:19
    -3
    Клоп по моему входит в тройку тренеров современности. И он входит в мой топ 2 тренеров. Но он после Ливерпуля больше не засияет. Ливерпуль сделал не Клопп а команда вместе с Клоппом.
    Ссылка
    T1bo
      T1bo, 23.01.2020 12:16
    -3
    Pro100ecspert, 23.01.2020 12:13
    Ахаха не нагадаєш що виграв Ліверпуль до Клопа?
    Клоп тоже часть стараний аналитического центра Ливерпуля..они посчитали что Клоп топ для клуба на ближайшие годы. Вы можете хоть мульен минусов влепить..но факт останется фактом. В Ливерпуле революция состоялась именно технологическая и Клопп часть ее а не творец
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 23.01.2020 12:14
    +2
    T1bo, 23.01.2020 12:01
    Клоп может гулять с Иско пока Ливер будет брать себе Мбапе.. Ливерпуль топ клуб и без Клоппа, они выстроили невероятную схему существования. Думаю Ливерпуль топ клуб мира лет на 20 вперед.
    ти курив?
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 23.01.2020 12:13
    +1
    T1bo, 23.01.2020 12:01
    Клоп может гулять с Иско пока Ливер будет брать себе Мбапе.. Ливерпуль топ клуб и без Клоппа, они выстроили невероятную схему существования. Думаю Ливерпуль топ клуб мира лет на 20 вперед.
    Ахаха не нагадаєш що виграв Ліверпуль до Клопа?
    Ссылка
    T1bo
      T1bo, 23.01.2020 12:01
    -5
    Клоп может гулять с Иско пока Ливер будет брать себе Мбапе.. Ливерпуль топ клуб и без Клоппа, они выстроили невероятную схему существования. Думаю Ливерпуль топ клуб мира лет на 20 вперед.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 23.01.2020 12:14
    +2
    T1bo, 23.01.2020 12:01
    Клоп может гулять с Иско пока Ливер будет брать себе Мбапе.. Ливерпуль топ клуб и без Клоппа, они выстроили невероятную схему существования. Думаю Ливерпуль топ клуб мира лет на 20 вперед.
    ти курив?
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 23.01.2020 12:28
    +1
    T1bo, 23.01.2020 12:21
    Не напомнишь что выйграл Ливерпуль с Клопом до прошлого сезона? Сколько говна на него лили..уверен и ты там перднул)
    а де був АЦ (аналітичний центр) 30 років коли Ліверпуль не вигравав АПЛ? і це аналітичний цент повністю змінив основний склад від 2017го року? чи може це аналітичний центр виграв ЛЧ? склад Ліверпуля зробив Клопа ??? Коли прийшов Клоп основа коштувала 360млн євро - зараз 1.83млрд. і які 20 років? хочеш сказати Лівер буде вигравати ЛЧ і АПЛ 20 років?
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 23.01.2020 12:13
    +1
    T1bo, 23.01.2020 12:01
    Клоп может гулять с Иско пока Ливер будет брать себе Мбапе.. Ливерпуль топ клуб и без Клоппа, они выстроили невероятную схему существования. Думаю Ливерпуль топ клуб мира лет на 20 вперед.
    Ахаха не нагадаєш що виграв Ліверпуль до Клопа?
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 23.01.2020 12:38
    0
    T1bo, 23.01.2020 12:33
    Этот цент решил что Клопп идеально подходит для побед..если вам всеже надоест ставить минуса просто почитайте как создавался Ливерпуль....Мне интересно вообще хоть кто то поимет о чем я писал...
    ...
    і чому тебе не мінусувати ?
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 23.01.2020 12:37
    0
    T1bo, 23.01.2020 12:33
    Этот цент решил что Клопп идеально подходит для побед..если вам всеже надоест ставить минуса просто почитайте как создавался Ливерпуль....Мне интересно вообще хоть кто то поимет о чем я писал...
    ...
    огого яке геніальне "умозаключєніє''. А не підкажете чим саме керувався АЦ коли це вирішував?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности