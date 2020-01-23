Клопп хочет пригласить Иско в Ливерпуль

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет усилить состав команды полузащитником «Реала» Иско.
«Реал» может продать игрока за 70 миллионов евро.
В этом сезоне Иско сыграл 19 матчей за «Реал», забил 3 мяча.
Ранее сообщалось, что Иско также намерен подписать «Манчестер Сити».
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Источник — Daily Star
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