Иско хочет перейти в Манчестер Сити

Хавбек «Реала» Иско не желает переходить в лондонский «Челси», предпочитая при этом трансфер в другой клуб английской Премьер-лиги - «Манчестер Сити».

По информации источника, в подписании Иско заинтересован и главный тренер действующих чемпионов Англии Пеп Гвардиола. В нем он видит идеальную замену Давиду Силве, который по завершении сезона покинет команду.