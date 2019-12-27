Иско хочет перейти в Манчестер Сити

Хавбек «Реала» Иско не желает переходить в лондонский «Челси», предпочитая при этом трансфер в другой клуб английской Премьер-лиги - «Манчестер Сити».
По информации источника, в подписании Иско заинтересован и главный тренер действующих чемпионов Англии Пеп Гвардиола. В нем он видит идеальную замену Давиду Силве, который по завершении сезона покинет команду.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Иско, чтобы купить Эриксена.
Источник — El Desmarque
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