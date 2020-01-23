Australian Open. Парные матчи Ястремской и Бондаренко перенесены

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко в четверг, 23 января, из-за непогоды не смогли провести стартовые поединки в парном разряде.

Таким образом, их матчи перенесены на пятницу.

Напомним, что Ястремская в паре с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар сыграет против восьмого сеяного тандема Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды).

Бондаренко в дуэте с сербкой Александрой Крунич померяется силами с хорватско-сербской парой Дарья Юрак / Нина Стоянович.