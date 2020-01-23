Australian Open. Парные матчи Ястремской и Бондаренко перенесены

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко в четверг, 23 января, из-за непогоды не смогли провести стартовые поединки в парном разряде.
Таким образом, их матчи перенесены на пятницу.
Напомним, что Ястремская в паре с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар сыграет против восьмого сеяного тандема Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды).
Бондаренко в дуэте с сербкой Александрой Крунич померяется силами с хорватско-сербской парой Дарья Юрак / Нина Стоянович.
Ранее парный турнир покинули сестры Людмила и Надежда Киченок, а также Катерина Козлова.
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Источник — Sport.ua
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