КОЧЕРГИН: «Хочется выигрывать всегда, независимо от того, какая это игра»

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин прокомментировал победу команды над «Лодзем» (1:0) в рамках тренировочных сборов в Турции.
«Обычная игра для сборов. Команда силовая. Поляки любят силовой футбол, в борьбе, играют один в один, не дают развернуться, спокойно работать с мячом. Тяжелая игра. Рад, что победили.
Рад, что забил гол. Но у нас были еще моменты, нужно было больше забивать. Хочется выигрывать всегда, независимо от того, какая это игра», - сказал Кочергин.
Напомним, «Заря» также разгромила «Нефтчи» из «Кыргызстана» со счетом 4:0.
Источник — ФК Заря
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