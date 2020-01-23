КОЧЕРГИН: «Хочется выигрывать всегда, независимо от того, какая это игра»

Хавбек «Зари» доволен победой в контрольном матче

  • 23.01.2020 08:05
  • 229 просмотров
  • 1 комментарий
КОЧЕРГИН: «Хочется выигрывать всегда, независимо от того, какая это игра»
© ФК Заря. Владислав Кочергин

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин прокомментировал победу команды над «Лодзем» (1:0) в рамках тренировочных сборов в Турции.

«Обычная игра для сборов. Команда силовая. Поляки любят силовой футбол, в борьбе, играют один в один, не дают развернуться, спокойно работать с мячом. Тяжелая игра. Рад, что победили.

Рад, что забил гол. Но у нас были еще моменты, нужно было больше забивать. Хочется выигрывать всегда, независимо от того, какая это игра», - сказал Кочергин.

Напомним, «Заря» также разгромила «Нефтчи» из «Кыргызстана» со счетом 4:0.

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Источник — ФК Заря

(1 голос)

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Комментарии
    ziganshinmaksimohko
    online
    ziganshinmaksimohko, 23.01.2020 08:27
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://vo.la/pZps
    Ссылка
    ziganshinmaksimohko
    online
    ziganshinmaksimohko, 23.01.2020 08:27
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://vo.la/pZps
    Ссылка
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