Джанлуиджи БУФФОН: «Еще один выход в полуфинал»

41-летний вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Ромой» (3:1) в поединке 1/4 финала Кубка Италии.
«Еще один выход в полуфинал — победа с желанием и решимостью!», — написал Буффон в Instagram.
Единственный мяч, который забила «Рома», посчитали автоголом Буффона.
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Источник — Instagram
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