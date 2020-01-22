Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Возняцки тоже часто берет медицинские перерывы»

Сегодня ночью Даяна Ястремская во втором раунде Australian Open-2020 проиграла Каролин Возняцки 5:7, 5:7.

После матча Возняцки обвинила свою соперницу в том, что Ястремская брала медицинский перерыв чтобы сбить датчанку с ритма, а не из-за необходимости.

Украинка ответила на обвинения экс-первой ракетки мира:

«Я рассматривала такой вариант, чтобы вызвать доктора раньше по ходу матча, но думала, что все обойдется. Если бы я действительно хотела попробовать сбить её ритм, то взяла бы другой перерыв, когда проигрывала матч при счете 5:6 во втором сете.

Во многих своих матчах Возняцки можно часто увидеть с повязкой на ноге и она берет медицинские перерывы, что вообще-то нормально. Я же не начинаю задаваться вопросом, делает она это нарочно или нет».