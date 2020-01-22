Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Возняцки тоже часто берет медицинские перерывы»

Украинская теннисистка ответила на обвинения со стороны Каролин Возняцки

  • 22.01.2020 21:44
  • 1073 просмотра
  • 5 комментариев
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Возняцки тоже часто берет медицинские перерывы»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Сегодня ночью Даяна Ястремская во втором раунде Australian Open-2020 проиграла Каролин Возняцки 5:7, 5:7.

После матча Возняцки обвинила свою соперницу в том, что Ястремская брала медицинский перерыв чтобы сбить датчанку с ритма, а не из-за необходимости.

Украинка ответила на обвинения экс-первой ракетки мира:

«Я рассматривала такой вариант, чтобы вызвать доктора раньше по ходу матча, но думала, что все обойдется. Если бы я действительно хотела попробовать сбить её ритм, то взяла бы другой перерыв, когда проигрывала матч при счете 5:6 во втором сете.

Во многих своих матчах Возняцки можно часто увидеть с повязкой на ноге и она берет медицинские перерывы, что вообще-то нормально. Я же не начинаю задаваться вопросом, делает она это нарочно или нет».

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Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 22.01.2020 22:38
    0
    Виправдовуються тільки винуватц.і
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    Michael Savchyn
    Michael Savchyn, 22.01.2020 22:34
    0
    просто треба було брати перший сет і нічого тут ля-ля
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    vital
      vital, 22.01.2020 22:07
    +1
    Дійсно медичний за рахунку 5-6 у стартовому (очевидно, в тексті описка про другий сет) був би доречним.
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    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 22.01.2020 21:58
    +4
    Ну в тебе це було очевидно. Треба вміти програвати чесно. І займись краще своєю психологією.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 22.01.2020 21:54
    +5
    Не тобі, дитино, судити людину, яка хворіє на ревматоїдний артрит, за її медичні тайм-аути. І не дай Бог, щоб така страшна хвороба завадила тобі у чомусь - не обов'язково у спорті.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 22.01.2020 21:54
    +5
    Не тобі, дитино, судити людину, яка хворіє на ревматоїдний артрит, за її медичні тайм-аути. І не дай Бог, щоб така страшна хвороба завадила тобі у чомусь - не обов'язково у спорті.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 22.01.2020 21:58
    +4
    Ну в тебе це було очевидно. Треба вміти програвати чесно. І займись краще своєю психологією.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 22.01.2020 22:07
    +1
    Дійсно медичний за рахунку 5-6 у стартовому (очевидно, в тексті описка про другий сет) був би доречним.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 22.01.2020 22:38
    0
    Виправдовуються тільки винуватц.і
    Ссылка
    Michael Savchyn
    Michael Savchyn, 22.01.2020 22:34
    0
    просто треба було брати перший сет і нічого тут ля-ля
    Ссылка
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