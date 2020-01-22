Виктор СКРИПНИК: «Надо смотреть молодежь, интегрировать новичков»

Наставник «Зари» - о контрольных матчах команды

  • 22.01.2020 20:09
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Виктор СКРИПНИК: «Надо смотреть молодежь, интегрировать новичков»
© ФК Заря. Виктор Скрипник

Сегодня «Заря» на тренировочном сборе в Турции провела два контрольных матча, обыграв «Нефтчи» (4:0) и «Лодзь» (1:0).

Наставник «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от матчей:

«Радует то, что мы не получили травм. Сознательно подбирали, чтобы было 2 матча по 90 минут в один день.

Ребята хорошо выложились, мы довольны их отношением к делу. На сборах легко не бывает, все это прекрасно понимают. Тренерскому штабу грех жаловаться на отношение к делу.

Результат не столь важен, хоть мы и выиграли два матча. Но мы больше смотрим на другое.

Нам надо вспоминать наши связи, смотреть молодежь, новичков интегрировать, тактику доводить до автоматизма. Работы непочатый край. Ребята работают с желанием».

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Источник — ФК Заря

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