Australian Open. Расписание украинок на 23 января

В четверг на корты Мельбурна выйдут четыре представительницы Украины

  • 22.01.2020 12:47
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Australian Open. Расписание украинок на 23 января
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В четверг, 23 января, на Australian Open продолжат играть матчи основной сетки.
 
В четвертый игровой день на корты Мельбурна выйдут четыре представительницы Украины.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит турнир матчем против Лорен Дэвис из США (№62 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на арене Маргарет Корт после матча ATP Сеппи – Вавринка. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Первым запуском на 13-м корте Надежда Киченок и Саня Мирза из Индии сразятся против китаянок Хань Синьюнь и Чжу Линь. Время начала – 02:00 по Киеву.
 
Даяна Ястремская в паре с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар выйдет против восьмого сеяного тандема Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды) четвертым запуском на корте №19. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.
 
Катерина Бондаренко в дуэте с сербкой Александрой Крунич померяется силами с хорватско-сербской парой Дарья Юрак / Нина Стоянович. Матч пройдет пятым запуском на корте №12. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.
 
 
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
 
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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