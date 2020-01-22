Australian Open. Расписание украинок на 23 января

В четверг, 23 января, на Australian Open продолжат играть матчи основной сетки.
В четвертый игровой день на корты Мельбурна выйдут четыре представительницы Украины.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит турнир матчем против Лорен Дэвис из США (№62 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на арене Маргарет Корт после матча ATP Сеппи – Вавринка. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
Первым запуском на 13-м корте Надежда Киченок и Саня Мирза из Индии сразятся против китаянок Хань Синьюнь и Чжу Линь. Время начала – 02:00 по Киеву.
Даяна Ястремская в паре с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар выйдет против восьмого сеяного тандема Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды) четвертым запуском на корте №19. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.
Катерина Бондаренко в дуэте с сербкой Александрой Крунич померяется силами с хорватско-сербской парой Дарья Юрак / Нина Стоянович. Матч пройдет пятым запуском на корте №12. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.