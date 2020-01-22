Главный врач Динамо: «По поводу Беседина ничего не скажу»

Главный врач киевского «Динамо» Леонид Миронов отказался комментировать ситуацию с 23-летним украинским форвардом Артемом Бесединым, которому грозит длительная дисквалификация за употребление запрещенных веществ.

– Если вы хотите разговаривать по поводу Беседина, я вам ничего не скажу. Потому что не имею права. Никаких комментариев.

– Вы действительно сейчас отстранены от работы с командой?

– Без комментариев. Без официального сообщения, без вице-президента или президента клуба ничего сказать не могу.

Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» приняло решение отстранить Миронова от работы с первой командой.