Десна рассказала о контракте Гуцуляка

«Десна» официально подтвердила переход атакующего хавбека Алексея Гуцуляка.
Ранее «Карпаты» заявили о трансфере футболиста, однако черниговский клуб никаких подробностей перехода не сообщает.
Отмечается, что 22-летний Гуцуляк подписал контракт на 3 года.
Ранее клуб подтвердил подписание Андрея Тотовицкого, подчеркнув, что взял игрока «Шахтера» не в аренду.
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Источник — ФК Десна
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