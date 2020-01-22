Десна рассказала о контракте Гуцуляка

Игрок получил договор на 3 года

  • 22.01.2020 12:45
  • 1226 просмотров
  • 1 комментарий
Десна рассказала о контракте Гуцуляка
© desna.football

«Десна» официально подтвердила переход атакующего хавбека Алексея Гуцуляка.

Ранее «Карпаты» заявили о трансфере футболиста, однако черниговский клуб никаких подробностей перехода не сообщает.

Отмечается, что 22-летний Гуцуляк подписал контракт на 3 года.

Ранее клуб подтвердил подписание Андрея Тотовицкого, подчеркнув, что взял игрока «Шахтера» не в аренду.

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Источник — ФК Десна

(3 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.01.2020 12:52
    0
    Як там в Чернігові дороги? Є де до 180 км/год розігнатись? Ну і нічні клуби хороші мають бути однозначно. Бо так би Льша не погодився на перехід. Маєте тепер свого Мілевського на мінімалках
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.01.2020 12:52
    0
    Як там в Чернігові дороги? Є де до 180 км/год розігнатись? Ну і нічні клуби хороші мають бути однозначно. Бо так би Льша не погодився на перехід. Маєте тепер свого Мілевського на мінімалках
    Ссылка
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