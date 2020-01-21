ВИДЕО. Зато красиво. Во время матча Australian Open погас свет

Во время матча Australian Open между Ником Кириосом и Лоренцо Сонего случился небольшой казус - на арене пропал свет.
В течение двух минут болельщики красиво подсвечивали себе мобильными телефонами. Матч в итоге в трех сетах выиграл Кириос.
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Источник — Sport.ua
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